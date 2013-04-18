Приложение на Oracle Developer 6i

Доброго времени суток.

Необходима помощь в разработке программы на Oracle Developer 6i.

Структура базы данных и вся необходимая информация есть в архиве.

Схема базы данных разработана мной и немного отличается от того, что требовалось в задании. Вернее я совместил некоторые таблицы, чтобы не плодить ненужную информацию.

Пишите ваши сроки (для знающего человека работы на день от силы) и цены.

Ответы без сроков и цены РАССМАТРИВАТЬСЯ НЕ БУДУТ.

Не пишите те, кто и в глаза не видел Oracle Developer 6i давайте ценить время друг друга.