Сайт для работы с базой данных

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Закрыт1 заявка135 просмотров

Всем привет. Необходима помощь в создании сайта для работы с базой данных.

1. На главной странице будет только форма логина;

2. Внутри сайта - работа с несложной базой данных из одной таблицы;

3. Пользователи сайта 3-х типов: Администраторы, Менеджеры и Пользователи;

Работа с базой для Пользователей и Менеджеров должна иметь очень простой и понятный интерфейс.

Остальные подробности - в личку.

12 лет назад
rusakov
Сергей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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