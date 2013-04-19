Требуется развитие и поддержка информационной системы. Нужна оперативная работа, с постоянной демонстрацией результата. Искомые знания и опыт (компоненты используемой программной платформы): ASP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft SQL Server 2008 R2, Microsoft SharePoint Server ...
Сайт для работы с базой данных
Всем привет. Необходима помощь в создании сайта для работы с базой данных.
1. На главной странице будет только форма логина;
2. Внутри сайта - работа с несложной базой данных из одной таблицы;
3. Пользователи сайта 3-х типов: Администраторы, Менеджеры и Пользователи;
Работа с базой для Пользователей и Менеджеров должна иметь очень простой и понятный интерфейс.
Остальные подробности - в личку.
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