Сайт для работы с базой данных

Всем привет. Необходима помощь в создании сайта для работы с базой данных.

1. На главной странице будет только форма логина;

2. Внутри сайта - работа с несложной базой данных из одной таблицы;

3. Пользователи сайта 3-х типов: Администраторы, Менеджеры и Пользователи;

Работа с базой для Пользователей и Менеджеров должна иметь очень простой и понятный интерфейс.

Остальные подробности - в личку.