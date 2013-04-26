Распарсить 70 книг Exсel

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Завершен3 заявки224 просмотра

Есть 70-73 книги эксель, с 10-2016 листами в каждой. ПОля везде одинаковые - значения разные)

Нужно свести все эти док-та в 1.

Работа не сложная, но срочная! С меня деньги и хороший отзыв

пример в док-те!

Работа еще раз говорю - не бей лежачего! Поэтому неадекватных личностей прошу проходить мимо!

12 лет назад
ultrafiolet
Евгений 
42 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

syman81
Семён 
43 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$30
1 день
Все быстро и четко - в рамках договоренностей! Исключительно положительные впечатления от сотрудничества!
Было приятно работать. Чётко поставленная задача и оплата без задержек

Заявки фрилансеров

syman81
Семён 
43 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад

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