Распарсить 70 книг Exсel

Есть 70-73 книги эксель, с 10-2016 листами в каждой. ПОля везде одинаковые - значения разные)

Нужно свести все эти док-та в 1.

Работа не сложная, но срочная! С меня деньги и хороший отзыв

пример в док-те!

Работа еще раз говорю - не бей лежачего! Поэтому неадекватных личностей прошу проходить мимо!