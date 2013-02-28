Дизайн проекта AdName

$500
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка161 просмотр
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Обсуждено с исполнителем в Skype

11 лет назад
maxtrade
Максим 
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Wildcat
41 годГермания
18 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
11 лет назад
$500
15 дней
Молодец, все грамотно, в срок. Профессионально.
Спасибо, Максим, за интересный проект! :)
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