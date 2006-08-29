Необходим арт для онлайн игры. Первоначально требуется 4ре персонажа. Два персонажа мужского пола, и два женского. Изображения персонажа в полный рост, с тенью, на прозрачной подложке. Стиль рисунков - покемоны/рагнарек/пиратия. Все изображения максимум 100х100рх. Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество, ...