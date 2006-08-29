sViper

Михаил Коновалов sViper

 
36 летРоссия/Нижний Новгород
18 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Арт для онлайн игры

    Необходим арт для онлайн игры. Первоначально требуется 4ре персонажа. Два персонажа мужского пола, и два женского. Изображения персонажа в полный рост, с тенью, на прозрачной подложке. Стиль рисунков - покемоны/рагнарек/пиратия. Все изображения максимум 100х100рх. Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество, ...

    Иллюстрации и Рисунки17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • 3d модель здания

    Требуется сделать 3d модель здания в 3dmax. Фотографии здания дам. Нужно только внешние обличие. Предварительно можно поискать фотографии "музей имени Добролюбова". Указывайте цену и сроки.

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Рисунок меча

    Требуется рисунок меча(/топора). Картинка размером ~ 200х200. Возможно дальнейшее сотрудничество по рисованию подобных иллюстраций. Используется для он-лайн игры.

    Иллюстрации и Рисунки20 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание сайта знакомств

    Необходимо сделать быстро и качественно. Более подробное тз - прикреплено. Сразу же указывайте цену и сроки. И самое гланвое - язык написания, именно Perl, никакие другие варианты не рассматриваются.

    Perl
    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
lenalarina
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
3d модель здания
Очень понравилось работать. Грамотная формулировка тз, вежливое отношение
Работы была выполнена отлично. Очень хороший исполнитель, профессиональные показатели на высоте. Приятно работать.
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