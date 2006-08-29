Необходим арт для онлайн игры. Первоначально требуется 4ре персонажа. Два персонажа мужского пола, и два женского. Изображения персонажа в полный рост, с тенью, на прозрачной подложке. Стиль рисунков - покемоны/рагнарек/пиратия. Все изображения максимум 100х100рх. Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество, ...
- Иллюстрации и Рисунки17 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется сделать 3d модель здания в 3dmax. Фотографии здания дам. Нужно только внешние обличие. Предварительно можно поискать фотографии "музей имени Добролюбова". Указывайте цену и сроки.3D-графика1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно разработать дизайн интернет магазина. Нужен только psd шаблон. Примеры работы - необходимы. Обязательно указывайте цену.Дизайн сайтов53 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно настроить чтобы выполнялся chroot для определенных пользователей. # ssh -v OpenSSH_5.1p1, OpenSSL 0.9.8c 05 Sep 2006Настройка сервера/ПО7 заявокЗакрыт15 лет назад
- $5
На сервере стоит мускуль. На нем слетела кодировка, нужно настроить кодировку, и восстановить данные из бэкапов.Настройка сервера/ПО6 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется рисунок меча(/топора). Картинка размером ~ 200х200. Возможно дальнейшее сотрудничество по рисованию подобных иллюстраций. Используется для он-лайн игры.Иллюстрации и Рисунки20 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо сделать быстро и качественно. Более подробное тз - прикреплено. Сразу же указывайте цену и сроки. И самое гланвое - язык написания, именно Perl, никакие другие варианты не рассматриваются.Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт17 лет назад