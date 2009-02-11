Настроить chroot в openssh

Настройка сервера/ПОЗакрыт7 заявок179 просмотров
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Нужно настроить чтобы выполнялся chroot для определенных пользователей.

# ssh -v

OpenSSH_5.1p1, OpenSSL 0.9.8c 05 Sep 2006

15 лет назад
sViper
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад