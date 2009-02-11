Настроить chroot в openssh

Есть сервер с OC CentOS 5.2. Установлена панель управления ISPmanager PRO. Нужно настроить и при необходимости доустановить ПО, что-бы можно было ставить сайты.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно настроить чтобы выполнялся chroot для определенных пользователей.
# ssh -v
OpenSSH_5.1p1, OpenSSL 0.9.8c 05 Sep 2006
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