Exim. System Filter.

Установить ПО и настроить сервер перед установкой у провайдера. Администрировать принеобходимости.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Написать системный фильтр для Exim по следующему заданию:
1. Письма, отправляемые через web интерфейс (RoundCube) должны складываться в каталог исходящих писем в MS Outlook (желательно именно так сделать или предложить какой-либо аналог);
2. Письма, отправляемые через MS Outlook должны складываться в каталог исходящих писем в RoundCube;
3. Вся проходящая корреспонденция должна дублироваться на сторонний почтовый ящик.
Особенности:
1. В почтовой системе работает DSpam, что приводит к двухкратному проходу письма через системный фильтр. Просьба это учитывать иначе пойдут дубликаты писем;
2. Примерно на 50% данный фильтр уже написан и работает. Нужно либо доделать существующий, либо написать свой.
Условия работы:
1. Фильтр тестируете у себя и высылаете готовое решение.
2. Оплата ТОЛЬКО выбранному исполнителю. Не нужно делать задание если Вас не выбрали, такая работа оплачиваться не будет!
3. Перечень ПО почтовой системы изменению не подлежит. Возможны незначительные доработки роутов и транспортов, возможно добавление своих заголовков к письму.
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