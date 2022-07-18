Ищется оригинальное англоязычное название для Youtube-канала, посвященного большим документальным историям. Требуется одно слово, короткое и универсальное, чтобы в дальнейшем можно было создавать различные рубрики. Название должно иметь смысл, но не должно быть связано с техникой или уже существующими популярными каналами.