Придумать название компании - автоматизатор бизнеса

Занимаемся аналитикой и автоматизацией бизнеса. Используем для этого разное ПО: 1с, bas, odoo и другое.

5 вариантов англ

5 вариантов кириллица

Названия уникальные, чтоб в поиске не попадались компании с такими названиями. Названия с обоснованием. Без окончаний Тех, Учет, Софт.