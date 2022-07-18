Необхідно придумати унікальну назву для салону електромобілів в Україні. Назва повинна бути запам'ятовуваною, бажано з української мови, щоб не плутатися з іншими автосалонами. Уникайте загальних слів, таких як *****авто.
Придумать название компании - автоматизатор бизнеса
Занимаемся аналитикой и автоматизацией бизнеса. Используем для этого разное ПО: 1с, bas, odoo и другое.
5 вариантов англ
5 вариантов кириллица
Названия уникальные, чтоб в поиске не попадались компании с такими названиями. Названия с обоснованием. Без окончаний Тех, Учет, Софт.
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