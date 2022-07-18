Придумать название компании - автоматизатор бизнеса

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Закрыт5 заявок347 просмотров

Занимаемся аналитикой и автоматизацией бизнеса. Используем для этого разное ПО: 1с, bas, odoo и другое.

5 вариантов англ

5 вариантов кириллица

Названия уникальные, чтоб в поиске не попадались компании с такими названиями. Названия с обоснованием. Без окончаний Тех, Учет, Софт.

3 года назад
guest_16580972587408
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

kamlena
50 лет
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месяц назад
3 года назад
$30
7 дней
Escrow
ТОП-5
Нейминг и Слоганы

Заявки фрилансеров

kamlena
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