Нужен нэйминг (до 15 вариантов) с обоснованием.

Первые варианты отправить не позднее завтрашнего дня (до 14:00) (15.07.)

Исполнителя выбираем сегодня.

Просим приложить ваши работы по нэймингу.

Выбор исполнителя будет осуществляться по отзывам и портфолио.

Это компания, которая предлагает услуги по женскому фитнесу для похудения. В зале есть кардиотренажеры, также вибротренажеры для ленивых.

Есть еще женский салон красоты. Здесь предлагают косметические, стайлинг процедуры и т.д.