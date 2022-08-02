Требуется придумать название для биосептика, которое будет легко восприниматься и писать. Название должно быть оригинальным и не зарегистрированным в России. Важно учесть, чтобы оно звучало понятно и привлекательно для потребителей.
Название и слоган для интернет магазина совместных покупок
Требуется придумать название и слоган для интернет магазина совместных закупок.
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Требуется разработка названия для бренда женского нижнего белья, которое будет сексуальным и провокационным. Название должно быть запоминающимся, красиво звучать и вызывать яркие ассоциации. Возможны варианты на французском, английском или других красивых языках. Максимум из двух слов, с возможной приставкой lingerie. Убедитесь, что название уникально и не повторяется у других брендов.Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен3 года назад
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