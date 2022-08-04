Необходимо разработать уникальное название и запоминающийся слоган для интернет-магазина совместных закупок. Предложения должны быть креативными и отражать суть бизнеса.
Нейминг для сети апарт-отелей
Добрый день! Необходимо разработать новое название для бренда апарт-отелей в Адлере.
Ссылка на сайт: siriusaparthotel.ru
Необходимо уникальное, но вместе с тем приятное на слух название.
Целевая аудитория сети апартаментов — люди бизнес-сегмента, так что морская и романтическая тематика не подходят. В идеале — неологизм или неиспользуемое среди конкурентов название, которое отражало бы в себе понятия "бизнес", "комфорт", "путешествия".
В документы ниже прикрепляю все варианты, которые по тем или иным причинам не прошли проверку.
Небольшой бриф в формате "вопрос-ответ":
1. Может ли быть название неологизмом (новоформой )?
— Могут, но предыдущий опыт был неудачный, с этим нужно аккуратнее.
2. Количество (букв) символов и слов в названии желательны?
— Нет, но лучше не длинное слово и если фраза, логично ее сделать с приставкой типа apartament
3. Какой образ «национальный» или «интернациональный» предполагается воплотить в названии?
— национальный точно нет) ближе к интернациональному
4. Какое написание приоритетно для названия: латиница, кириллица или оба варианта будут использоваться равнозначно?
— оба
5. Расскажите подробнее о услуге/товаре/компании для которой создается название?
— Рассказала, но повторю: сеть апартаментов в Сочи, среднего класса (комфорт+). Находится в закрытом квартале, комфорт, дизайнерские номера, техника — всё включено для отличного отдыха)
6. В чем отличие услуги/товара/компании от конкурентов?
— Отличие — в высоком уровне сервиса. От отелей отличаемся лояльной предоплатой, индивидуальными номерами + проживание в квартире комфортнее, чем в номере отеля)
7. Портрет целевой аудитории?
— Средний класс, малое, среднее предпринимательство, мужчины и женщины, путешествующие в бизнес-целях и с семьей. Знают, куда едут, важен сервис и комфортное проживание.
8. Какие названия вами рассматривались ранее? Почему они не были приняты?
— Прикреплю файл
10. Доменное имя нужно (в какой зоне )?
— да, ру или ком
11. Название должно быть ассоциативным ( желательно, необязательно )?
— желательно
12. Планируется ли регистрация Торгового знака?
— планируется
Список названий, которые нравятся, но не дотягивают до идеальных:
Apartravel 8rooms.ru letohotel Monriki / Монрики , Apart Hotel Monriki Le Apart Hotel , либо LeApart Hotel TimeTravel / ТаймТрэвел NeDacha Travelive - сеть апарт отелей Atmos Erwinn
Задавайте свои вопросы, предлагайте цену, условия сотрудничества и сроки в переписке. Спасибо!
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