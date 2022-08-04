Добрый день! Необходимо разработать новое название для бренда апарт-отелей в Адлере.

Ссылка на сайт: siriusaparthotel.ru

Необходимо уникальное, но вместе с тем приятное на слух название.

Целевая аудитория сети апартаментов — люди бизнес-сегмента, так что морская и романтическая тематика не подходят. В идеале — неологизм или неиспользуемое среди конкурентов название, которое отражало бы в себе понятия "бизнес", "комфорт", "путешествия" .

В документы ниже прикрепляю все варианты, которые по тем или иным причинам не прошли проверку.

Небольшой бриф в формате "вопрос-ответ":

1. Может ли быть название неологизмом (новоформой )?

— Могут, но предыдущий опыт был неудачный, с этим нужно аккуратнее.

2. Количество (букв) символов и слов в названии желательны?

— Нет, но лучше не длинное слово и если фраза, логично ее сделать с приставкой типа apartament

3. Какой образ «национальный» или «интернациональный» предполагается воплотить в названии?

— национальный точно нет) ближе к интернациональному

4. Какое написание приоритетно для названия: латиница, кириллица или оба варианта будут использоваться равнозначно?

— оба

5. Расскажите подробнее о услуге/товаре/компании для которой создается название?

— Рассказала, но повторю: сеть апартаментов в Сочи, среднего класса (комфорт+). Находится в закрытом квартале, комфорт, дизайнерские номера, техника — всё включено для отличного отдыха)

6. В чем отличие услуги/товара/компании от конкурентов?

— Отличие — в высоком уровне сервиса. От отелей отличаемся лояльной предоплатой, индивидуальными номерами + проживание в квартире комфортнее, чем в номере отеля)

7. Портрет целевой аудитории?

— Средний класс, малое, среднее предпринимательство, мужчины и женщины, путешествующие в бизнес-целях и с семьей. Знают, куда едут, важен сервис и комфортное проживание.

8. Какие названия вами рассматривались ранее? Почему они не были приняты?

— Прикреплю файл

10. Доменное имя нужно (в какой зоне )?

— да, ру или ком

11. Название должно быть ассоциативным ( желательно, необязательно )?

— желательно

12. Планируется ли регистрация Торгового знака?

— планируется

Список названий, которые нравятся, но не дотягивают до идеальных:

Apartravel 8rooms.ru letohotel Monriki / Монрики , Apart Hotel Monriki Le Apart Hotel , либо LeApart Hotel TimeTravel / ТаймТрэвел NeDacha Travelive - сеть апарт отелей Atmos Erwinn

Задавайте свои вопросы, предлагайте цену, условия сотрудничества и сроки в переписке. Спасибо!