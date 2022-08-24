Придумать название для магазина

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Завершен50 заявок1159 просмотров
#1$3
#2$2

Здравствуйте. Необходимо придумать название для магазина на маркетплейсе (интрнет-магазин). Ассортимент следующий: детские игрушки и товары для дома.

Название должно быть емкое, простое, легко запоминающееся.

Примеры, которые нравятся:

  • WiMi;
  • Yami
  • ToTo
  • DoDo
Предпочтения будут отдаваться похожему названию из 4 букв.

P.S. Если вы придумаете название + слоган и они оба мне понравятся, слоган оплачу отдельно.

3 года назад
seostrelcov
Юрий 
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Был
2 месяца назад

Победитель конкурса

libovsky
Влад 
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год назад
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3 года назад
#1
Спасибо за интерес к проекту. Рад сотрудничеству.
Рад был принять участие. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

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