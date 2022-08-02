Требуется придумать название для интернет-магазина, который будет продавать детские игрушки и товары для дома. Название должно состоять из 4 букв, быть емким и легко запоминающимся. Примеры, которые нравятся: WiMi, Yami, ToTo, DoDo. Также приветствуется создание слогана, который будет оплачен отдельно, если он понравится.
Слоган для организации
Необходимо создать слоган из нескольких слов, наподобие: "Генерирующие мощности от А до Я" организации для дальнейшего размещения его на сайте.
"Энерго-Инновации Развитие" специализируется на производстве оборудования для
электроэнергетики, предприятий металлургического и нефтегазового комплекса.
Наше предприятие основано на современных производственных мощностях и географически
выгодным местоположением, относительно генерирующих объектов нашей страны.
Залог успеха нашей компании - это высококвалифицированный персонал, с богатым опытом и
многолетним стажем работы.
Заявки фрилансеров
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