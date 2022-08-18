Фирменный стиль для Кафе в Германии

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Закрыт26 заявок548 просмотров

Здравствуйте,

Необходимо разработать нейминг, логотип и фирменный стиль для Кафе быстрого питания с подачей пельменей и вареников в германии.

Что требуется:

1) нейминг

2) разработка логотипа

3) создание фирменного цвета, шрифты

4) Дизайн носителей фирменного стиля :

- Дизайн униформы сотрудников (поло, бейдж и т.д)

-Меню и дезайн упаковки

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