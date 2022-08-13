Поиск художника (Мульт стиль, комикс стиль)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт6 заявок356 просмотров

Ищем 3 человека в компанию. Кто хорошо рисует в данном стиле которые я указал в заголовке. С вас: сколько вам лет, опыт работы. С нас техническое задание.

3 года назад
ekatzevoice
Александр 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Елена
 
38 лет
4 года в сервисе
Была
год назад
1 отзыв
3 года назад
Тамара
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Маша
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
61 отзыв
3 года назад
Лера
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
13 часов назад
200 отзывов
3 года назад
#1
Фирменный стиль

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