Разработка логотипа и фирменного стиля

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт25 заявок516 просмотров

Добрый день коллеги. Необходима разработка логотипа и фирменного стиля для бренда спортивной одежды и обуви, реализующего оригинальную продукцию мировых торговых марок! 

Ниже я прикрепляю брифы на разработку логотипа и фирменного стиля для ознакомления.  

Ждем ваших предложений по стоимости и срокам реализации задачи.

Преимуществом будет наличие в портфолио кейсов связанных с такой же или смежной тематикой 👍

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