Добрый день коллеги. Необходима разработка логотипа и фирменного стиля для бренда спортивной одежды и обуви, реализующего оригинальную продукцию мировых торговых марок!

Ниже я прикрепляю брифы на разработку логотипа и фирменного стиля для ознакомления. 

Ждем ваших предложений по стоимости и срокам реализации задачи.

Преимуществом будет наличие в портфолио кейсов связанных с такой же или смежной тематикой 👍