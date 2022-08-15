Ищем трех художников, хорошо владеющих мульт и комикс стилями для создания фирменного стиля. Необходимо указать возраст и опыт работы. Техническое задание будет предоставлено.
Разработка логотипа и фирменного стиля
Добрый день коллеги. Необходима разработка логотипа и фирменного стиля для бренда спортивной одежды и обуви, реализующего оригинальную продукцию мировых торговых марок!
Ниже я прикрепляю брифы на разработку логотипа и фирменного стиля для ознакомления.
Ждем ваших предложений по стоимости и срокам реализации задачи.
Преимуществом будет наличие в портфолио кейсов связанных с такой же или смежной тематикой 👍
Заявки фрилансеров
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