Требуется разработка фирменного стиля для кафе быстрого питания в Германии. Включает нейминг, логотип, создание фирменных цветов и шрифтов, а также дизайн униформы сотрудников, меню и упаковки. Ожидается креативный подход и оригинальные решения.
Нейминг для Кафе быстрого питания в Германии
Необходим нейминг для Кафе быстрого питания с подачей пельменей и вареников
в Германии.
Требования к названию и слогану фирмы :
-должно отлично звучать на Английском/ Немецком языках
- должно легкозапоминаться
- должно быть из 2х слов максимум
Исходя из этого названия, в дальнейшем будет создаваться фирменный стиль.
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