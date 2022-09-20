Нейминг для Кафе быстрого питания в Германии

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен16 заявок1161 просмотр
#1$25

Необходим нейминг для Кафе быстрого питания с подачей пельменей и вареников

в Германии.

Требования к названию и слогану фирмы :

-должно отлично звучать на Английском/ Немецком языках

- должно легкозапоминаться

- должно быть из 2х слов максимум

Исходя из этого названия, в дальнейшем будет создаваться фирменный стиль.

3 года назад
Rita5589
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Победитель конкурса

kartoshkin
Евгений 
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Заявки фрилансеров

kartoshkin
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