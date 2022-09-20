Нейминг для Кафе быстрого питания в Германии

# 1 — $ 25

Необходим нейминг для Кафе быстрого питания с подачей пельменей и вареников

в Германии.

Требования к названию и слогану фирмы :

-должно отлично звучать на Английском/ Немецком языках

- должно легкозапоминаться

- должно быть из 2х слов максимум

Исходя из этого названия, в дальнейшем будет создаваться фирменный стиль.