Требуется дизайнер для переделки действующей пекарни в Лондоне площадью 100 м². Задача заключается в создании интерьеров и экстерьеров в деревенском стиле. Ищем креативного специалиста с хорошим вкусом.
Планировочное решение таун хауса удаленно
Требуется удалённо разработать планировочное решение и зонирование таунхауса площадью 140 кв. м. состоящего из:
1 прихожей
1 кухни-гостинной
1 спальни
1 детской для 2 детей
2 с/у
1 рабочее место в закутке
Задачи:
Провести опрос и понять ситуацию и желание хозяев
Предложить 1 - 2 исходных решения планировки / зонирования с расстановкой мебели и размерами с учётом эргономики и поставленных задач
Обсудить с хозяевами, правки 1 раз
Составить чертежи планировки с мебелью, привязкой светильников и розеток
Контакт по Skype / Zoom / ms Teams и электронной почте
Длительность проекта не более двух недель
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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