Требуется удалённо разработать планировочное решение и зонирование таунхауса площадью 140 кв. м. состоящего из:

1 прихожей

1 кухни-гостинной

1 спальни

1 детской для 2 детей

2 с/у

1 рабочее место в закутке

Задачи:

Провести опрос и понять ситуацию и желание хозяев

Предложить 1 - 2 исходных решения планировки / зонирования с расстановкой мебели и размерами с учётом эргономики и поставленных задач

Обсудить с хозяевами, правки 1 раз

Составить чертежи планировки с мебелью, привязкой светильников и розеток

Контакт по Skype / Zoom / ms Teams и электронной почте

Длительность проекта не более двух недель