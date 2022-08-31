Планировочное решение таун хауса удаленно

$750
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Завершен15 заявок478 просмотров

Требуется удалённо разработать планировочное решение и зонирование таунхауса площадью 140 кв. м. состоящего из:

1 прихожей

1 кухни-гостинной

1 спальни

1 детской для 2 детей

2 с/у

1 рабочее место в закутке

Задачи:

Провести опрос и понять ситуацию и желание хозяев

Предложить 1 - 2 исходных решения планировки / зонирования с расстановкой мебели и размерами с учётом эргономики и поставленных задач

Обсудить с хозяевами, правки 1 раз

Составить чертежи планировки с мебелью, привязкой светильников и розеток

Контакт по Skype / Zoom / ms Teams и электронной почте

Длительность проекта не более двух недель

3 года назад
guest_16605556206386
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Lika_26
Елена 
40 лет
3 года в сервисе
Была
9 дней назад
3 года назад
$700
10 дней
Escrow
Большое спасибо Елене за планировку нашего дома на ранней стадии строительства. Приятное общение, оговорённые сроки соблюдены, желания воплощены, возможности учтены, проектная документация выполнена чётко и быстро. Найденные креативные и практичные решения. Горячо рекомендуем!
Удовольствие работать с таким заказчиком, как Александра! Большое спасибо за интересный проект и очень приятное общение!

Заявки фрилансеров

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