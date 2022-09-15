Планировочное решение для бьюти коворкинга

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Завершен9 заявок314 просмотров

Требуется планировочное решение с расстановкой рабочих мест для бьюти -коворкинга.

1.зал для парикмахеров и массажный кабинет

2.зал маникюра

3.мойки для парикмахеров и педикюр

4. ресепшен и зона ожидания

3 года назад
Aliaksandra1009
Александра 
48 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

EgorKuroedov
Егор 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
17 дней назад
3 года назад
$70
1 день
Егор, огромное спасибо! Очень понравилось сотрудничество с данным специалистом. Егор, внимательно изучил тех.задание, предложил несколько вариантов, коммуникация была постоянной, все выполнил в срок. Рекомендую данного специалиста.
Клиент точно знает, что он хочет. Приятно было поработать. Оплата в срок.

Заявки фрилансеров

Елена
 
40 лет
3 года в сервисе
Была
8 дней назад
2 отзыва
3 года назад
Заур
 
41 год
3 года в сервисе
Был
8 часов назад
2 отзыва
3 года назад
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Интерьеры и Экстерьеры
Дмитрий
 
31 год
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
3 года назад
Лада
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Баходиржон
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Даня
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв(-1)
3 года назад
Константин
 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
11 часов назад
3 года назад
ТОП-5
Интерьеры и Экстерьеры
Акнур
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад
EgorKuroedov
Егор 
28 лет
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