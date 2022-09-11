Требуется переделка эскиза дизайнерского ремонта в 2-х комнатной квартире. Необходим план расстановки мебели и осветительных приборов, подбор обоев и указание магазинов для покупки. Проект без 3D визуализации, с акцентом на стильный и недорогой ремонт. Идеально для начинающих дизайнеров, готовых взять первый заказ.
Дизайн проект квартиры
Добрый день, всем! Нужен дизайн проект 3хкомнатной квартиры, фото из паспорта прилагаю. 74 кв.м.. В первую очередь необходимы все технические чертежи(демонтаж, монтаж, карты теплых полов, сантехника, электрика, свет и т.д.). Подбор материалов и мебели. 3д модели тоже возможно в зависимости от стоимости работ
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