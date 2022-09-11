Дизайн проект квартиры

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Закрыт14 заявок494 просмотра

Добрый день, всем! Нужен дизайн проект 3хкомнатной квартиры, фото из паспорта прилагаю. 74 кв.м.. В первую очередь необходимы все технические чертежи(демонтаж, монтаж, карты теплых полов, сантехника, электрика, свет и т.д.). Подбор материалов и мебели. 3д модели тоже возможно в зависимости от стоимости работ

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