Всем привет! Необходим современный дизайн для коридора. Стиль — ближе к скандинавскому, с интересными акцентами. Стены уже окрашены, цвет красивый серый, не очень светлый, но и не темный. В квартире ...
Отрисовать план квартиры в sketchup
1) отрисовать план, данные замеров дам ( есть план БТИ)
2) разместить сантехнику, эл. выключатели освещения
3) расставить мебель Икею ( есть бесплатные модели на сайте для скачивания, если конкретной модели не будет, то использовать что есть альтернативную модель )
квартира 3 комнаты, 77 метров, 4 окна, ,балкон
Заявки фрилансеров
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