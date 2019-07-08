Отрисовать план квартиры в sketchup

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт9 заявок664 просмотра

1) отрисовать план, данные замеров дам ( есть план БТИ)

2) разместить сантехнику, эл. выключатели освещения

3) расставить мебель Икею ( есть бесплатные модели на сайте для скачивания, если конкретной модели не будет, то использовать что есть альтернативную модель )

квартира 3 комнаты, 77 метров, 4 окна, ,балкон

SketchUp
6 лет назад
guest_15627740365665
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров