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Встроить окна и рольставни в крыльцо
Здравствуйте, товарищи.
Основная задача - выяснить, как будут выглядеть вместе разные виды остекления и рольставни на одном фасаде. Рольставни и окна белые.
Угловые элементы (выделены красными кругами) на переднем плане, остекление и рольставни
на втором плане. Остекление по внешней плоскости столба, без откоса. Рольставни
на левом столбе (где водосточка) в наклад, торцом правой направляющей примыкают
к правому продленному столбу. Во вложении картинка для встраивания, размеры и картинки по рольставням и окнам, можно взять их, можно свои
1. Продлить центральный столб в сторону рольставен. Цоколь немного выступает, надо компенсировать.
2. Белой рамкой выделена зона рольставен, туда нужно встроить изделие. Высота и ширина короба рольставен 205 мм, ширина ламели 55 мм,
ширина направляющих 60 мм. Размер короба крайне желательно соблюсти и показать,
как он реально будет смотреться в своем размере.
3. Синей рамкой выделена зона остекления. Алюминиевая раздвижная двухполозная система Provedal с белым матовым заполнением, два варианта:
- целиковая створка от пола до потолка, но в этом случае внизу до уровня 200-250 от пола пойдет доска (белая, как в верхней части проема) , т.к. максимальная высота рамы в 1650 мм
- на уровне парапета идет деление рам. Получаются две рамы через горизонтальную перемычку, четыре створки - две сверху, две снизу. ширина
этой горизонтальной перемычки - чтобы гармонично смотрелось.
Указывайте, пожалуйста, цены и сроки
Готов ответить на вопросы
Спасибо!
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