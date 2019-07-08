Встроить окна и рольставни в крыльцо

Здравствуйте, товарищи.

Основная задача - выяснить, как будут выглядеть вместе разные виды остекления и рольставни на одном фасаде. Рольставни и окна белые.

Угловые элементы (выделены красными кругами) на переднем плане, остекление и рольставни

на втором плане. Остекление по внешней плоскости столба, без откоса. Рольставни

на левом столбе (где водосточка) в наклад, торцом правой направляющей примыкают

к правому продленному столбу. Во вложении картинка для встраивания, размеры и картинки по рольставням и окнам, можно взять их, можно свои

1. Продлить центральный столб в сторону рольставен. Цоколь немного выступает, надо компенсировать.

2. Белой рамкой выделена зона рольставен, туда нужно встроить изделие. Высота и ширина короба рольставен 205 мм, ширина ламели 55 мм,

ширина направляющих 60 мм. Размер короба крайне желательно соблюсти и показать,

как он реально будет смотреться в своем размере.

3. Синей рамкой выделена зона остекления. Алюминиевая раздвижная двухполозная система Provedal с белым матовым заполнением, два варианта:

- целиковая створка от пола до потолка, но в этом случае внизу до уровня 200-250 от пола пойдет доска (белая, как в верхней части проема) , т.к. максимальная высота рамы в 1650 мм

- на уровне парапета идет деление рам. Получаются две рамы через горизонтальную перемычку, четыре створки - две сверху, две снизу. ширина

этой горизонтальной перемычки - чтобы гармонично смотрелось.

Указывайте, пожалуйста, цены и сроки

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