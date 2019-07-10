Дизайн-проект для коридора

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Закрыт21 заявка476 просмотров

Всем привет!

Необходим современный дизайн для коридора. Стиль — ближе к скандинавскому, с интересными акцентами. 

Стены уже окрашены, цвет красивый серый, не очень светлый, но и не темный.

В квартире проживает молодая пара. 

Основные пожелания:

- наличие шкафа в потолок (260 см);

- зеркало;

- обувница.

Остальное по вашему усмотрению.

Выбранному исполнителю вышлю видео/фото при необходимости. Сможем созвониться в скайп.

В приложении — планировка коридора.

Жду от вас стоимость и сроки. 

6 лет назад
o_shkarubo
Ольга 
33 года
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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