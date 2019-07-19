Дизайн интерьера квартиры 65м

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Нужен дизайн интерьера квартиры общей площадью 65м (3 жилых комнаты, 1 ванная, 1 туалет, 1 кухня, 1 балкон).

Требуется визуализация в 3d. На текущий момент собираем предложения, чтобы понять ценовой диапазон.

6 лет назад
Rus-Patent
Ян 
34 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

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