Разработать дизайн для помещения

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт7 заявок223 просмотра

Добрый день коллеги, 

Требуется разработать концепт и дизайн компьютерной игровой зоны на мероприятии. 

С расчетом минимальных затрат на изготовление стендов, баннеров и т.д. Площадь 70 кв.м. 

6 лет назад
sema84
35 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
67 отзывов

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