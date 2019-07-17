Необходимо сделать проект квартиры 100 м2

Уже есть разработанная 3д визуализация, в которой устраивает все, кроме высокой цены на материалы (заложена слишком дорогая плитка, смесители, фурнитура) Нужно создать дизайн проект этого помещения, в этой стилистике, с этим же функционалом, но ...