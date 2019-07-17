Необходимо сделать проект квартиры 100 м2

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Требуется сделать дизайн интерьера квартиры 100 м2 

-3D визуализация  по всем помещениям 

-чертежи видов сверху 

-развертки всех стен

-подбор всего чистового материала

-иметь портфолио обязательно 

-все должно быть выполнено в Corona и архикад

6 лет назад
kuzart
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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