Отрисовка 3D-интерьера

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт11 заявок625 просмотров

Необходимо отрисовать 3d-интерьер комнат (кабинет директора, конференц-зал и т.п.). 7 основных комнат, в некоторых несколько конфигураций - всего 18. Для примера прикрепляю ТЗ на одну из комнат.

Оборудование, типа моноблок, ноутбук, можно использовать из стоков. Остальное, специфическое, предоставим.

6 лет назад
GeraTN
43 года
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

luellaray
Юлия 
27 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
6 лет назад
$6
30 дней

Заявки фрилансеров

luellaray
Юлия 
27 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
6 лет назад