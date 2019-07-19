Необходимо отрисовать 3d-интерьер комнат (кабинет директора, конференц-зал и т.п.). 7 основных комнат, в некоторых несколько конфигураций - всего 18. Для примера прикрепляю ТЗ на одну из комнат. Оборудование, типа моноблок, ноутбук, можно использовать ...
Рендер Визуализация Мебели Кухни
Очень срочно
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Интерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗакрыт6 лет назад
- $80
Добрый день коллеги, Требуется разработать концепт и дизайн компьютерной игровой зоны на мероприятии. С расчетом минимальных затрат на изготовление стендов, баннеров и т.д. Площадь 70 кв.м.Интерьеры и Экстерьеры7 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется сделать дизайн интерьера квартиры 100 м2 -3D визуализация по всем помещениям -чертежи видов сверху -развертки всех стен -подбор всего чистового материала -иметь портфолио обязательно -все должно быть выполнено в Corona ...Интерьеры и Экстерьеры15 заявокЗакрыт6 лет назад
Вобщем нужно сделать 8 - 10 визуализаций на проекты домов.По качеству как файл Screenshot_6.pgn она же по ссылке https://www.hotwell.com/project/lesnaya-polyana/ Стоимость одной визуализации от 1 500 до 3 000 руб если фасады до 1 500 руб, если ...Интерьеры и Экстерьеры19 заявокЗакрыт6 лет назад
Уже есть разработанная 3д визуализация, в которой устраивает все, кроме высокой цены на материалы (заложена слишком дорогая плитка, смесители, фурнитура) Нужно создать дизайн проект этого помещения, в этой стилистике, с этим же функционалом, но ...Интерьеры и Экстерьеры11 заявокЗакрыт6 лет назад
1) отрисовать план, данные замеров дам ( есть план БТИ) 2) разместить сантехнику, эл. выключатели освещения 3) расставить мебель Икею ( есть бесплатные модели на сайте для скачивания, если конкретной модели не будет, то ...Интерьеры и Экстерьеры9 заявокЗакрыт6 лет назад
Всем привет! Необходим современный дизайн для коридора. Стиль — ближе к скандинавскому, с интересными акцентами. Стены уже окрашены, цвет красивый серый, не очень светлый, но и не темный. В квартире ...Интерьеры и Экстерьеры21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, товарищи. Основная задача - выяснить, как будут выглядеть вместе разные виды остекления и рольставни на одном фасаде. Рольставни и окна белые. Угловые элементы (выделены красными кругами) на переднем плане, остекление ...Интерьеры и Экстерьеры1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $35
Необходимо создать проект точки по продаже кофе на улице ориентировочно размером 5 на 2м. Данное помещение представляет из себя нестационарный объект, без подведения отопления и водоотведения, в связи с чем в данном помещении необходимо предусмотреть ...Интерьеры и Экстерьеры6 заявокЗакрыт6 лет назад
Дом 2 этажа 180 кв.м с террасой 40 м2, и с гаражом 60м2Интерьеры и Экстерьеры21 заявкаЗакрыт6 лет назад