3d-визуализация придомовой территории

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт14 заявок286 просмотров

Необходимо выполнить 3d-визуализацию придомовой территории, дома должны быть выполнены похожими на те, которые там действительно находятся, также надо будет разместить объекты спортивной и детской площадки.В итоге требуется предоставить различные ракурсы всех основных объектов, вид сверху, птичку и т.п., минимальное качество на прикрепленных фото

6 лет назад
Literal2
Никита 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров