Необходимо отрисовать 3d-интерьер комнат (кабинет директора, конференц-зал и т.п.). 7 основных комнат, в некоторых несколько конфигураций - всего 18. Для примера прикрепляю ТЗ на одну из комнат. Оборудование, типа моноблок, ноутбук, можно использовать ...
3d-визуализация придомовой территории
Необходимо выполнить 3d-визуализацию придомовой территории, дома должны быть выполнены похожими на те, которые там действительно находятся, также надо будет разместить объекты спортивной и детской площадки.В итоге требуется предоставить различные ракурсы всех основных объектов, вид сверху, птичку и т.п., минимальное качество на прикрепленных фото
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