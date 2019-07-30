Рендер мебели.

Всем, доброго времени. суток!

Наша компания занимается производством мебели, отделкой жилых помещений и организацией всех сопутствующих работ в Мск и СПб.

Ищем дизайнера с опытом работы визуализации мебели и создания интерьера вокруг нее, учитывая размеры и формы помещения.

Задача: на основе нашего эскиза мебели, создать 3D фотографию (рендеринг - rendering) с добавлением предметов обихода, декоративных элементов и подобрать цветовые решения стен, пола, потолка под цветовые решения мебели. Другими словами, сделать продаваемую картинку. Пример “до” и “после” в приложении ниже.

Выбор исполнителя, будет производится на основании портфолио, ценообразования и сроков исполнения.

Требуемое кол-во на данный момент 9 картинок.

Всем спасибо, ждем обратную связь.