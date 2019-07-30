Необходимо отрисовать 3d-интерьер комнат (кабинет директора, конференц-зал и т.п.). 7 основных комнат, в некоторых несколько конфигураций - всего 18. Для примера прикрепляю ТЗ на одну из комнат. Оборудование, типа моноблок, ноутбук, можно использовать ...
Рендер мебели.
Всем, доброго времени. суток!
Наша компания занимается производством мебели, отделкой жилых помещений и организацией всех сопутствующих работ в Мск и СПб.
Ищем дизайнера с опытом работы визуализации мебели и создания интерьера вокруг нее, учитывая размеры и формы помещения. На постоянной основе.
Задача: на основе нашего эскиза мебели, создать 3D фотографию (рендеринг - rendering) с добавлением предметов обихода, декоративных элементов и подобрать цветовые решения стен, пола, потолка под цветовые решения мебели. Другими словами, сделать продаваемую картинку. Пример “до” и “после” в приложении ниже.
Выбор исполнителя, будет производится на основании портфолио, ценообразования и сроков исполнения.
Требуемое кол-во на данный момент 9 картинок.
Всем спасибо, ждем обратную связь.
Заявки фрилансеров
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