Необходимо отрисовать 3d-интерьер комнат (кабинет директора, конференц-зал и т.п.). 7 основных комнат, в некоторых несколько конфигураций - всего 18. Для примера прикрепляю ТЗ на одну из комнат. Оборудование, типа моноблок, ноутбук, можно использовать ...
Дизайн интерьера дома 80 кв.м. Только визуализация.
Ищем начинающего дизайнера интерьера для разработки дизайна помещений в загородном доме 80 кв. м, которому интересно попробовать свои силы в интересном и реально реализованном, в будущем, проекте . Нужна ТОЛЬКО визуализация, без рабочих планов. Схема в приложении. Внимательно смотрим бюджет! Стоимость работ НЕ более 8 т.р. за все!!!
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