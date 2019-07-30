Дизайн интерьера дома 80 кв.м. Только визуализация.

$130
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт1 заявка144 просмотра

Ищем начинающего дизайнера интерьера для разработки дизайна помещений в загородном доме 80 кв. м, которому интересно попробовать свои силы в интересном и реально реализованном, в будущем, проекте . Нужна ТОЛЬКО визуализация, без рабочих планов. Схема в приложении. Внимательно смотрим бюджет! Стоимость работ НЕ более 8 т.р. за все!!!

6 лет назад
guest_15646591523199
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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