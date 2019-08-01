Дизайн 1к квартиры

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт15 заявок269 просмотров

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, по какой систему обычно работают заказчик и дизайнер? :)

Это мой первый опыт. Кроме плана квартиры и примерных идей, у меня ничего нет)

Но хотелось бы посмотреть в реале насколько мои идеи реализуемы и адекватны)

6 лет назад
katerinatislenko
Екатерина 
30 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Интерьер фитнесс-клуба

    Действующему фитнесс-клубу "не премиум"!)) требуется внутреннее преображение. Перепланировка не нужна, нужны новые интерьер-решения для зоны ресепшн, зала групповых программ, 2-х залов с тренажерами и кардио - зала. Объем ок. 300 м2.

    Интерьеры и Экстерьеры13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн госитиной и смежного балкона

    Требуется только визуализация - варианты расстановки мебели с примерами, цвета и т.д. Дополнительные материалы и фото прикреплены к заданию. 1. Трехкомнатная квартира для постоянного проживания. На данный момент 2 взрослых, собака. Гостиную ...

    Интерьеры и Экстерьеры15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Проект частного дома

    здравствуйте. нужно сделать проект каркасного дома согласно СНиП и ГОСТ. на територии стоит старый дом. и будет стоять до конца строительства нового дома. наброски ,то что мне нужно имеются.

    Интерьеры и Экстерьеры1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработка чертежей торговой мебели и фото привязка.

    $30

    Приветствую! Нужно спроектировать мебель на основе старого дизайна (оставить цвет и стилистику, комплектация и некоторые размеры изменятся, см. "1 Чертёж Красногорск").  Все размеры должны соответствовать тем, которые на "1 Чертеж Красногосрк" Ящих ...

    Интерьеры и Экстерьеры1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн интерьера дома 80 кв.м. Только визуализация.

    $130

    Ищем начинающего дизайнера интерьера для разработки дизайна помещений в загородном доме 80 кв. м, которому интересно попробовать свои силы в интересном и реально реализованном, в будущем, проекте . Нужна ТОЛЬКО визуализация, без рабочих планов. Схема ...

    Интерьеры и Экстерьеры1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Моделирование торговой мебели и фото привязка

    $15

    Доброго дня! Требуется моделирование и фото привязка. 1) Требуется моделирование и фото привязка. То есть, СЕЙЧАС НУЖНО ТОЛЬКО ФОТО ПРИВЯЗКА. 2) В дальнейшем потребуется раскладка (точный чертёж каждой детали для производства). Это ...

    Интерьеры и Экстерьеры7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Рендер мебели.

    $35

    Всем, доброго времени. суток! Наша компания занимается производством мебели, отделкой жилых помещений и организацией всех сопутствующих работ в Мск и СПб. Ищем дизайнера с опытом работы визуализации мебели и создания интерьера вокруг нее, ...

    Интерьеры и Экстерьерынет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Рендер мебели.

    $35

    Всем, доброго времени. суток! Наша компания занимается производством мебели, отделкой жилых помещений и организацией всех сопутствующих работ в Мск и СПб. Ищем дизайнера с опытом работы визуализации мебели и создания интерьера вокруг нее, ...

    Интерьеры и Экстерьеры3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад