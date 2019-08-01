Дизайн 1к квартиры

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, по какой систему обычно работают заказчик и дизайнер? :)

Это мой первый опыт. Кроме плана квартиры и примерных идей, у меня ничего нет)

Но хотелось бы посмотреть в реале насколько мои идеи реализуемы и адекватны)