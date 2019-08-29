Проект частного дома

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Завершен11 заявок367 просмотров

здравствуйте. нужно сделать проект каркасного дома согласно СНиП и ГОСТ. на територии стоит старый дом. и будет стоять до конца строительства нового дома. наброски ,то что мне нужно имеются.

6 лет назад
dima14lapa
Дмитрий 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

alibyby
Алина 
26 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$10
12 дней
Escrow
Алина хороший, начинающий специалист. изготовила проект дома согласно СНИП и моим требованиям. Рекомендую.
Все прошло хорошо, заказчик грамотно указал все что хочет увидеть в проекте.

Заявки фрилансеров

alibyby
Алина 
26 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад

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