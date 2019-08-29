Приветствую! Нужно спроектировать мебель на основе старого дизайна (оставить цвет и стилистику, комплектация и некоторые размеры изменятся, см. "1 Чертёж Красногорск"). Все размеры должны соответствовать тем, которые на "1 Чертеж Красногосрк" Ящих ...
Проект частного дома
здравствуйте. нужно сделать проект каркасного дома согласно СНиП и ГОСТ. на територии стоит старый дом. и будет стоять до конца строительства нового дома. наброски ,то что мне нужно имеются.
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