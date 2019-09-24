Дизайн ванной комнаты

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Завершен6 заявок616 просмотров
#1$50
#2$15
#3$5

По размерам комнаты выполнить дизайн ванной. В современном стиле без лишних наворотов.

6 лет назад
megabet
43 года
10 лет в сервисе
Был
год назад

Победители конкурса

NatArch
42 года
6 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад
#2
Благодарю за работу!
Спасибо за конкурс! Приятно работать с человеком , когда все четко и своевременно .
iahom
Игорь 
59 лет
8 лет в сервисе
Был
14 дней назад
6 лет назад
#1
Благодарю за работу!
Спасибо за конкурс! Приятно было работать с Александром!
stavey
28 лет
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
#3
Благодарю за работу!
Приятно было работать!

Заявки фрилансеров

NatArch
42 года
6 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад
#2
iahom
Игорь 
59 лет
8 лет в сервисе
Был
14 дней назад
6 лет назад
#1
stavey
28 лет
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
#3

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