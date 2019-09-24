Действующему фитнесс-клубу "не премиум"!)) требуется внутреннее преображение. Перепланировка не нужна, нужны новые интерьер-решения для зоны ресепшн, зала групповых программ, 2-х залов с тренажерами и кардио - зала. Объем ок. 300 м2.
Дизайн ванной комнаты
По размерам комнаты выполнить дизайн ванной. В современном стиле без лишних наворотов.
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