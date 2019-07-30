Дизайн госитиной и смежного балкона

Требуется только визуализация - варианты расстановки мебели с примерами, цвета и т.д. Дополнительные материалы и фото прикреплены к заданию.

1. Трехкомнатная квартира для постоянного проживания. На данный момент 2 взрослых, собака. Гостиную планируется использовать для приема гостей, просмотра телевизора, отдыха.

2. На данный момент в помещении комнаты сделан ремонт: напольное покрытие ламинат, стены оклеены обоями, сделан натяжной потолок. Подробнее на фото. Балкон без отделки, застеклен.

3. Требуется проработка интерьера комнаты:

-разработать несколько вариантов наполнения комнаты с расстановкой мебели

-подбор конкретной мебели по каталогам не обязателен

-размещение телевизора диагональю от 40 дюймов и более

-организация освещения по двум сценариям (полный свет, приглушенный свет)

-оконные шторы.

На балконе планируется размещение лаунч зоны для теплого времени года, отопления балкона нет, планируется теплый пол.

4. Предпочтения: светлые тона, небольшое количество открытых полок, возможно использование дерева в интерьере и других натуральных материалов (возможна имитация)

5. Напольное покрытие и обои менять не готовы, потолок требует замены.

6. Бюджет: бюджетная и средняя ценовая категории.