Проект кухни-гостиной 35.7 кв.м

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт25 заявок472 просмотра

Требуется только визуализация - варианты расстановки мебели с примерами, цвета и т.д. Размер комнаты 5.28 х 6.86 х 5.22 х 6.87. (фото плана прикреплено, стены между комнатами нет) 

1. На данный момент в помещении нет ремонта. 

2. Требуется проработка интерьера комнаты:

-разработать несколько вариантов наполнения комнаты с расстановкой мебели в стилях хайтек, эко-стиль, индастриал. 

-подбор конкретной мебели по каталогам не требуется. 

-размещение телевизора диагональю от 40 дюймов и более

6 лет назад
guest_15653380067254
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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