konovaliuk

Требуется разработать баннер для сайта и дизайн страницы коммерческого предложения по аренде автомобилей скорой помощи. Ожидаются качественные решения в рамках бюджета 10 у.е.
- $10Баннеры23 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется 3D-визуализация кафе площадью 200м2, включая проработку интерьеров и экстерьеров. Важно предоставить разумную цену за выполнение проекта. Ожидаем качественный и детализированный подход к визуализации.Интерьеры и Экстерьеры25 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется дизайнер для разработки интерьера квартиры площадью 85м2 в Виннице. Необходим выезд на объект, так как дистанционная работа может привести к недопониманию. Заказчик привередливый, но оплата достойная. Ожидаются предложения.Интерьеры и Экстерьеры10 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать интернет-магазин на платформе Битрикс, используя готовый шаблон. Включить мобильное приложение и рассмотреть варианты доработки шаблона. Ожидаются предложения по реализации проекта.Интернет-магазины14 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый. Ищу исполнителя . Нужен техническийпроект мини гостиницы с рестораном.. Нужны чертежи с размерами. Размеры фиксированные 12х20 метров. 1й этаж ресторан на два отдельных зала. ( Кухня посередине - ...Интерьеры и Экстерьеры20 заявокЗакрыт5 лет назад
- $100
нужен дизайн зала кафе площадь 110м2. размер 23х5.5 метра. высота потолка 2.8 метра. в дизайн должно входить : растановка мебели,дизайн потолка, освещение.соответствие дизайна общей цветовой гамме. работа в стиле ЛОФТ. ...Интерьеры и Экстерьеры36 заявокЗакрыт5 лет назад
- $30
Автомобиль жёлтого цвета. Нужно разбавить жёлтый цвет. Примеры на фото. Автомобиль будет поклеен плёнкой согласно вашего дизайна. ( мне нравиться как поклеен мерседес на фото.) думаю разбавить желтый цвет - ...Дизайн продукции5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $30
Дизайн отдельной комнаты в ресторане для празднования дня рождения детей в возрасте от 5 до 15 лет. Площадь комнаты 18м2. 4х4.5 метра Нужно сделать визуализацию. https://youtu.be/vXCA2bO1t80Интерьеры и Экстерьеры25 заявокЗакрыт6 лет назад
срок 7 дней. сделать дизайн фасада здания. здание кафе. размер 24 на 12 метров. стиль яркий. примеры пожеланий ниже по ссылке. отделка будет декоративной штукатркой. разумный бюджет. ...Интерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗавершен6 лет назад