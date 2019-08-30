konovaliuk

Сергей Коновалюк konovaliuk

 
54 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн страницы комерческого предложения

    $10

    Требуется разработать баннер для сайта и дизайн страницы коммерческого предложения по аренде автомобилей скорой помощи. Ожидаются качественные решения в рамках бюджета 10 у.е.

    Баннеры23 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Визуализация 3д кафе 200м2

    Требуется 3D-визуализация кафе площадью 200м2, включая проработку интерьеров и экстерьеров. Важно предоставить разумную цену за выполнение проекта. Ожидаем качественный и детализированный подход к визуализации.

    Интерьеры и Экстерьеры25 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн квартиры в Виннице

    Требуется дизайнер для разработки интерьера квартиры площадью 85м2 в Виннице. Необходим выезд на объект, так как дистанционная работа может привести к недопониманию. Заказчик привередливый, но оплата достойная. Ожидаются предложения.

    Интерьеры и Экстерьеры10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Интернет магазин на Битриксе

    Требуется разработать интернет-магазин на платформе Битрикс, используя готовый шаблон. Включить мобильное приложение и рассмотреть варианты доработки шаблона. Ожидаются предложения по реализации проекта.

    Интернет-магазины14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Проект гостиницы с рестораном

    Добрый. Ищу исполнителя . Нужен техническийпроект мини гостиницы с рестораном.. Нужны чертежи с размерами. Размеры фиксированные  12х20 метров. 1й этаж ресторан на два отдельных зала. ( Кухня посередине - ...

    Интерьеры и Экстерьеры20 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн интерьера кафе

    $100

    нужен дизайн зала кафе площадь 110м2. размер 23х5.5 метра. высота потолка 2.8 метра. в дизайн должно входить : растановка мебели,дизайн потолка, освещение.соответствие дизайна общей цветовой гамме. работа в стиле ЛОФТ.  ...

    Интерьеры и Экстерьеры36 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн поклейки авто.

    $30

    Автомобиль жёлтого цвета. Нужно разбавить жёлтый цвет. Примеры на фото. Автомобиль будет поклеен плёнкой согласно вашего дизайна. ( мне нравиться как поклеен мерседес на фото.) думаю разбавить желтый цвет - ...

    Дизайн продукции5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн детской комнаты

    $30

    Дизайн отдельной  комнаты  в ресторане для празднования дня рождения детей в возрасте от 5 до 15 лет.  Площадь комнаты 18м2. 4х4.5 метра Нужно сделать визуализацию. https://youtu.be/vXCA2bO1t80

    Интерьеры и Экстерьеры25 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн фасада здания

    срок 7 дней. сделать дизайн фасада здания. здание кафе. размер 24 на 12 метров. стиль яркий. примеры пожеланий ниже по ссылке. отделка будет декоративной штукатркой. разумный бюджет. ...

    Интерьеры и Экстерьеры1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

webmax92
Максим 
32 года
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Дизайн фасада здания
Спасибо! Все как положено.
Все быстро и качественно.
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