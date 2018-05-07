Фирме, занимающейся разработкой и монтажом тепловых пунктов,требуется удаленный работник для создания чертежей патрубков по имеющимся(!) заготовкам чертежей. Чертежи с нуля чертить не нужно, необходимо только расположить виды для удобства чтения, проставить там, где надо размеры ...
Разработка глав "Инженерные сети". Магазин строительных материалов
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Требуется разработать главы: канализация и водоснабжение,электрика, пожаротушение и сигнализация, отопление,вентиляция и кондиционирование, молниезащиту. Объект - магазин стройматериалов (городская местность).
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