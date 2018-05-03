Проектирование АПС и АППЗ

Есть 8 планировок квартир и поэтажный план в ArchiCAD (PLP), которые нужно из архитекторно-конструкторского варианта (с разметкой) перевести в формат, понятный для обычного посетителя сайта (можно в JPEG). Даю пример того, что есть, и того что нужно. Оплата 1000 ...