Внести косметические правки в чертежи AutoCAD

Чертежи и СхемыЗакрыт28 заявок352 просмотра
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Нужно внести небольшие правки по тексту и форматированию в чертежи AutoCAD (DWG). Порядка 50 чертежей.

Количество правок в каждом чертеже — в среднем 5 правок. Правки в основном двух видов:

→ поменять одно слово на другое

→ уменьшить шрифт, чтобы текст не накладывался друг на друга

Правки помечены примечаниями в PDF.

Сдать нужно файлы DWG, а также их «распечатанные» версии в виде PDF.

6 лет назад
Velior
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад