Внести косметические правки в чертежи AutoCAD

Чертеж в AutoCAD любого удобного формата, главное по заданным требованиям. Плюс пояснительная записка Исходные данные: Необходимо запроектировать: Дощатоклееная трехшарнирная рама с зубчатым соединением стоек и ригеля (2 опоры и конек) Район ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно внести небольшие правки по тексту и форматированию в чертежи AutoCAD (DWG). Порядка 50 чертежей.
Количество правок в каждом чертеже — в среднем 5 правок. Правки в основном двух видов:
→ поменять одно слово на другое
→ уменьшить шрифт, чтобы текст не накладывался друг на друга
Правки помечены примечаниями в PDF.
Сдать нужно файлы DWG, а также их «распечатанные» версии в виде PDF.
- Похожие заказы
- Чертежи и Схемы4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $17
Есть DWG чертежи. Но они не оформлены. Нужно оформить в автокаде через СПДС или в Архикаде через книгу макетов, сформировав единый альбом. Нужно добавить спецификации из Экселя на соответствующие листы. Если не чертеж спецификация не ...Чертежи и Схемы3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Пример типичной картинки и результата во вложении всего 15 картинок и соотв. чертежейЧертежи и Схемы1 исполнительЗавершен6 лет назад
Деталировка поз. 1 и 2 в компасеЧертежи и Схемы12 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен макет для последующей резки по металлу. Это будет рулонная сталь, и по середине листа необходимо вырезать контуры дельфина (то есть где-то тело у него будет из металла, а какие-то элементы вырезаны, для лучшего понимания ...Чертежи и Схемы10 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть 8 планировок квартир и поэтажный план в ArchiCAD (PLP), которые нужно из архитекторно-конструкторского варианта (с разметкой) перевести в формат, понятный для обычного посетителя сайта (можно в JPEG). Даю пример того, что есть, и того что нужно. Оплата 1000 ...Чертежи и Схемы1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день! Необходимо выполнить конвертацию файла из Лиры в SCAD с наименьшими потерями. Модели 2х каркасных зданий хозяйственного назначения.Чертежи и Схемы1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Требуется разработать дизайн и конструкторскую документацию 4-х вариантов биокаминов в SolidWorks.Чертежи и Схемы3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется специалист, который может разработать чертеж в СолидВоркс. Необходимо сделать чертеж деревянного конструктора, который в последствии можно вырезать на фрезерном / лазерном оборудовании. Конструкторы простые, без сложных механизмов и элементов, небольшие по размеров - 10-15 см. Вот примеры: http://prntscr.com/j7l56k http://prntscr.com/j7l5se http://prntscr.com/j7l60t Условия ...Чертежи и Схемы6 заявокЗакрыт6 лет назад
проектирование световой средиы на рабочих местах по пространсвеным характеристикам светового поля (вот здес полная имя)Чертежи и Схемы2 заявкиЗакрыт6 лет назад