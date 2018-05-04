Разработать РД по разделу ЭОМ фабрики одежды 12 000 м2

Чертежи и СхемыЗакрыт1 заявка135 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разработать проектную документацию по разделу ЭОМ

Вся исходная информация в прикрепленном файле.

В вашем ответе ОБЯЗАТЕЛЬНО необходима цена,  срок выполнения и резюме.

Работа в команде. Вся на яндекс диске. Все общение между командой в строго ватсап-чате

6 лет назад
Morozov2018
40 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад