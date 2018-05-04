Разработать РД по разделу ЭОМ фабрики одежды 12 000 м2

необходимо сделать две небольшие диаграммы в starUML: диаграмму последовательностей и диаграмму деятельности, обе с описанием. тема "разработка модели информационной системы страховой компании" СРОЧНО очень прошу помочь, совсем не успеваю
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать проектную документацию по разделу ЭОМ
Вся исходная информация в прикрепленном файле.
В вашем ответе ОБЯЗАТЕЛЬНО необходима цена, срок выполнения и резюме.
Работа в команде. Вся на яндекс диске. Все общение между командой в строго ватсап-чате
- Похожие заказы
- Чертежи и Схемынет заявокЗакрыт6 лет назад
Администрация торгового центра запросила чертеж "портала" выполненного из мдф(+шпон) установленного на стеклянную часть фасада. В основном им нужно понимание крепежа МДФ панели к фасадному стеклу. Идеи по монтажу приветствуются)Закрыт6 лет назад
- $10
векторизация в visio или autocad 3 небольших схем. 2 суток на работуЧертежи и Схемы11 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно 4 чертежа 1 две развертки упаковки 2 два цветографических решения 3 сборочный чертеж выбраннойй упаковки 4 Штанцформа упаковкиЗакрыт6 лет назад
Доброго времени суток! Необходимо сделать чертеж, согласно видео обзору https://www.youtube.com/watch?v=e04M1ec8QKc&t=41s Подготовить чертеж для изготовления. Чертежи, исходники. Опыт, сроки и сумма. Спасибо!Закрыт6 лет назад
Необходимо разработка разделов проекта АПС и АППЗ. Реконструкция существующего здания (Демонтажные чертежи, Рабочая документация, Проектная документация). Общий объем около 30 т кв.м. АР и Техническое задание по запросу. Опыт в разработке систем АПС (Siemens), а также ...Чертежи и Схемынет заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно внести небольшие правки по тексту и форматированию в чертежи AutoCAD (DWG). Порядка 50 чертежей. Количество правок в каждом чертеже — в среднем 5 правок. Правки в основном двух видов: → поменять одно слово на другое → ...Чертежи и Схемы28 заявокЗакрыт6 лет назад
Чертеж в AutoCAD любого удобного формата, главное по заданным требованиям. Плюс пояснительная записка Исходные данные: Необходимо запроектировать: Дощатоклееная трехшарнирная рама с зубчатым соединением стоек и ригеля (2 опоры и конек) Район ...Чертежи и Схемы4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $17
Есть DWG чертежи. Но они не оформлены. Нужно оформить в автокаде через СПДС или в Архикаде через книгу макетов, сформировав единый альбом. Нужно добавить спецификации из Экселя на соответствующие листы. Если не чертеж спецификация не ...Закрыт6 лет назад
Пример типичной картинки и результата во вложении всего 15 картинок и соотв. чертежейЧертежи и Схемы1 исполнительЗавершен6 лет назад