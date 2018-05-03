Сделать чертежи согласно видео обзору

Чертежи и СхемыЗакрыт3 заявки217 просмотров
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Доброго времени суток!

Необходимо сделать чертеж, согласно видео обзору 

https://www.youtube.com/watch?v=e04M1ec8QKc&t=41s

Подготовить чертеж для изготовления.

Чертежи, исходники.

Опыт, сроки и сумма.

Спасибо!

6 лет назад
40umov
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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