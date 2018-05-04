Чертеж крепления МДФ к Стеклу

Чертежи и СхемыЗакрыт3 заявки179 просмотров
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Администрация торгового центра запросила чертеж "портала" выполненного из мдф(+шпон) установленного на стеклянную часть фасада. 

В основном им нужно понимание крепежа МДФ панели к фасадному стеклу.  Идеи по монтажу приветствуются)

6 лет назад
ComplexLux
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад