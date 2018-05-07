Создание простейших чертежей по моделям Solidworks 2015

Фирме, занимающейся разработкой и монтажом тепловых пунктов,требуется удаленный работник для создания чертежей патрубков по имеющимся(!) заготовкам чертежей. Чертежи с нуля чертить не нужно, необходимо только расположить виды для удобства чтения, проставить там, где надо размеры и, при необходимости, выполнить вырыв, местный или вспомогательный вид. Примеры приходящих к вам и исходящих от вас чертежей прикрепил к вакансии. Только Solidworks 2015. Необходимо на самом примитивном уровне уметь работать с чертежами: простановка позиций, простановка размеров. Работа очень простая, но монотонная. Необходимость в работнике возникает в среднем 3-4 раза в месяц (по 2-3 часа рабочего времени). Отличный вариант как подработка по вечерам.

ОПЛАТА:

За каждый чертеж: от 10 до 50р. в зависимости отсложности. За час можно успеть выполнить 30-40 чертежей.