YuriyTeplo

Второй раз за короткое время работаю с Юрием. Хочу отметить четкую постановку задачи. Данные на входе программы, и что должно получиться на выходе после обработки. Разложено все по полочкам. Человек знает что ему нужно. Рекомендую к сотрудничеству ! Успехов !