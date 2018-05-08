YuriyTeplo

Юрий Ковалевский YuriyTeplo

 
33 годаРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Ковалевский Юрий

Инженер-конструктор

ООО "ОМП-Инжиниринг"

+79161691499

[email protected]

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Программа (макрос VBA) Пакетное редактирование JPEG TIFF PNG BMP

    Необходимо создать программу (макрос) желательно на VBA, для автоматической вставки заданного текста (в виде изображения) в графические файлы. Интерфейс программы (см. приложенный рисунок) должен состоять из двух опросных строк: «Заказ №» (от 1 до 5-ти символов) ...

    VBA
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Макрос VBA для Excel. Переименование ячеек.

    $3

    Необходимо создать макрос на VBA для переименования ячеек таблицы Excel в соответствии стаблицей-словарем. В папке изначально находятся 2 файла Excel «Спецификация» и «Словарь».Структура файла «Спецификация» всегда одинакова (состоит из колонки «Наименование» и «Количество»), меняется только ...

    VBA
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Макрос VBA для Excel. Сравнение двух таблиц.

    Необходимо создать макрос на VBA для сравнения таблиц Excel. В папке изначально находятся 2 файла Excel «Проект» и«Заказ» одинаковой структуры, но разного содержания колонок «наименование» и «количество» (см. картинку). Необходимо создать еще 2 таблицы той ...

    VBA
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создание простейших чертежей по моделям Solidworks 2015

    Фирме, занимающейся разработкой и монтажом тепловых пунктов,требуется удаленный работник для создания чертежей патрубков по имеющимся(!) заготовкам чертежей. Чертежи с нуля чертить не нужно, необходимо только расположить виды для удобства чтения, проставить там, где надо размеры ...

    SolidWorks
    Чертежи и Схемы16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание простейших моделей Solidworks 2015

    Фирме, занимающейся разработкой и монтажом тепловых пунктов,требуется удаленный работник для создания библиотеки простейших моделей кранов, фильтров и т.д. по размерам, указанным производителем. Модель и таблицу параметров с нуля делать не нужно, необходимо только дополнить имеющийся ...

    SolidWorks
    Чертежи и Схемы18 заявок
    Закрыт
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
ed_come
Эдуард 
43 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Программа (макрос VBA) Пакетное редактирование JPEG TIFF PNG BMP
Третий раз работаю с Юрием и как всегда: постановка задачи, общение, оплата - все отлично. Рекомендую к сотрудничеству - не пожалеете !
Работа выполнена в срок, точно по ТЗ. Также от Эдуарда поступили конструктивные предложения по улучшению, что всегда является большим преимуществом.
Ответный отзыв
ed_come
Эдуард 
43 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$3
10 баллов
6 лет назад
Макрос VBA для Excel. Переименование ячеек.
Второй раз за короткое время работаю с Юрием. Хочу отметить четкую постановку задачи. Данные на входе программы, и что должно получиться на выходе после обработки. Разложено все по полочкам. Человек знает что ему нужно. Рекомендую к сотрудничеству ! Успехов !
Сделано все по ТЗ и в срок, отлично.
Ответный отзыв
ed_come
Эдуард 
43 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Макрос VBA для Excel. Сравнение двух таблиц.
Работать с Юрием понравилось. Ясно поставлена задача, всегда на связи и очень быстрая оплата. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Успехов в работе !
Без лишних вопросов и проволочек Эдуард согласился выполнить задание. После ознакомления с ТЗ, задал адекватные уточняющие вопросы, которые помогли в итоге даже улучшить требуемую программу. После тестовой версии, мы договорились о доп. изменениях, которые также были без проблем выполнены. Рекомендую.
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