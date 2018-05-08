YuriyTeplo

Необходимо создать программу (макрос) желательно на VBA, для автоматической вставки заданного текста (в виде изображения) в графические файлы. Интерфейс программы (см. приложенный рисунок) должен состоять из двух опросных строк: «Заказ №» (от 1 до 5-ти символов) ...
Ковалевский Юрий
Инженер-конструктор
ООО "ОМП-Инжиниринг"
+79161691499
- Прикладное ПО1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $3
Необходимо создать макрос на VBA для переименования ячеек таблицы Excel в соответствии стаблицей-словарем. В папке изначально находятся 2 файла Excel «Спецификация» и «Словарь».Структура файла «Спецификация» всегда одинакова (состоит из колонки «Наименование» и «Количество»), меняется только ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо создать макрос на VBA для сравнения таблиц Excel. В папке изначально находятся 2 файла Excel «Проект» и«Заказ» одинаковой структуры, но разного содержания колонок «наименование» и «количество» (см. картинку). Необходимо создать еще 2 таблицы той ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен6 лет назад
Фирме, занимающейся разработкой и монтажом тепловых пунктов,требуется удаленный работник для создания чертежей патрубков по имеющимся(!) заготовкам чертежей. Чертежи с нуля чертить не нужно, необходимо только расположить виды для удобства чтения, проставить там, где надо размеры ...Чертежи и Схемы16 заявокЗакрыт6 лет назад
Фирме, занимающейся разработкой и монтажом тепловых пунктов,требуется удаленный работник для создания библиотеки простейших моделей кранов, фильтров и т.д. по размерам, указанным производителем. Модель и таблицу параметров с нуля делать не нужно, необходимо только дополнить имеющийся ...Чертежи и Схемы18 заявокЗакрыт6 лет назад