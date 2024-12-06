Требуется дизайнер для долгосрочного сотрудничества по ремонту интерьеров и экстерьеров. Ищем профессиональных мастеров, способных выполнять все виды работ под ключ. Ожидается высокий уровень качества и внимание к деталям.
Планировка квартиры
Добрый день.
Ищу специалиста, готового помочь с планировкой квартиры. Есть план помещения от застройщика. Обозначены несущие стены. Хотелось бы 2-3 варианта планировки, соответствующую требованиям ниже. 3д визуализация не нужна
Требования к планировке:
квартира для семьи 2 взрослых 2 ребенка.
Две детские. В каждой кровать, шкаф, рабочее место. В одной детской пианино.
Родительская спальня с рабочим местом (желательно стол 160х80), двуспальной кроватью, небольшим шкафом и/или комодом
гостиная: диван, кресло, тв зона
кухня: можно совместить с гостиной. Из оборудования плита, духовка, посудомойка, свч, кофемашина и чайник. Стол обеденный на 4-6 человек,
Тулет: унитаз подвесной, мини раковина, зеркало, хоз шкаф
Ванная: ванна, унитаз подвесной, раковина, зеркало, тумба
Постирочная (можно в ванной): стиральная и сушильная машины, корзина для белья. Шкаф для хозяйственных вещей типа гладильной доски, утюга, пылесоса.
Прихожая: шкаф, зеркало.
ВАЖНО! 3д макет рисовать не нужно! Но необходимо предложить 3 варианта планировки и расстановки мебели.
Дополнительно, после согласования варианта планировки и оплаты, возможно:
выводы сантехники (узел учета находится за пределами квартиры)
электрика: схема освещения и привязки выключателей
Выбранный исполнитель
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