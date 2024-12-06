Планировка квартиры

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Завершен6 заявок38 просмотров

Добрый день.

Ищу специалиста, готового помочь с планировкой квартиры. Есть план помещения от застройщика. Обозначены несущие стены. Хотелось бы 2-3 варианта планировки, соответствующую требованиям ниже. 3д визуализация не нужна

Требования к планировке:

  1. квартира для семьи 2 взрослых 2 ребенка.

  2. Две детские. В каждой кровать, шкаф, рабочее место. В одной детской пианино.

  3. Родительская спальня с рабочим местом (желательно стол 160х80), двуспальной кроватью, небольшим шкафом и/или комодом

  4. гостиная: диван, кресло, тв зона

  5. кухня: можно совместить с гостиной. Из оборудования плита, духовка, посудомойка, свч, кофемашина и чайник. Стол обеденный на 4-6 человек,

  6. Тулет: унитаз подвесной, мини раковина, зеркало, хоз шкаф

  7. Ванная: ванна, унитаз подвесной, раковина, зеркало, тумба

  8. Постирочная (можно в ванной): стиральная и сушильная машины, корзина для белья. Шкаф для хозяйственных вещей типа гладильной доски, утюга, пылесоса.

  9. Прихожая: шкаф, зеркало.

ВАЖНО! 3д макет рисовать не нужно! Но необходимо предложить 3 варианта планировки и расстановки мебели.

Дополнительно, после согласования варианта планировки и оплаты, возможно:

  1. выводы сантехники (узел учета находится за пределами квартиры)

  2. электрика: схема освещения и привязки выключателей

5 месяцев назад
golovachalex
Александр 
37 лет
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Выбранный исполнитель

_design_
28 лет
4 года в сервисе
Был
день назад
5 месяцев назад
$50
3 дня
Escrow
Рекомендую к сотрудничеству!
Искренне благодарна за заказ! Обращайтесь еще) Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Константин
 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
18 часов назад
5 месяцев назад
ТОП-5
Интерьеры и Экстерьеры
_design_
28 лет
4 года в сервисе
Был
день назад
5 месяцев назад
#1
Интерьеры и Экстерьеры
Валерий
 
55 лет
18 лет в сервисе
Был
6 дней назад
2 отзыва
5 месяцев назад
Галина
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 месяца назад
5 месяцев назад
Заур
 
41 год
3 года в сервисе
Был
13 часов назад
2 отзыва
5 месяцев назад
ТОП-5
Интерьеры и Экстерьеры
Инна
 
42 года
18 лет в сервисе
Была
17 часов назад
25 отзывов
5 месяцев назад