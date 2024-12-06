Добрый день.

Ищу специалиста, готового помочь с планировкой квартиры. Есть план помещения от застройщика. Обозначены несущие стены. Хотелось бы 2-3 варианта планировки, соответствующую требованиям ниже. 3д визуализация не нужна

Требования к планировке:

квартира для семьи 2 взрослых 2 ребенка. Две детские. В каждой кровать, шкаф, рабочее место. В одной детской пианино. Родительская спальня с рабочим местом (желательно стол 160х80), двуспальной кроватью, небольшим шкафом и/или комодом гостиная: диван, кресло, тв зона кухня: можно совместить с гостиной. Из оборудования плита, духовка, посудомойка, свч, кофемашина и чайник. Стол обеденный на 4-6 человек, Тулет: унитаз подвесной, мини раковина, зеркало, хоз шкаф Ванная: ванна, унитаз подвесной, раковина, зеркало, тумба Постирочная (можно в ванной): стиральная и сушильная машины, корзина для белья. Шкаф для хозяйственных вещей типа гладильной доски, утюга, пылесоса. Прихожая: шкаф, зеркало.

ВАЖНО! 3д макет рисовать не нужно! Но необходимо предложить 3 варианта планировки и расстановки мебели.

Дополнительно, после согласования варианта планировки и оплаты, возможно: