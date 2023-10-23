Сделать презентацию анализа контрагента

$7
Уроки и РепетиторствоЗавершен4 заявки57 просмотров
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сделать презентацию в ворде по компании распадская,текстовой файл отдельный.Пример презентации отправлю в личку

3 месяца назад
guest_16826803572468
Казахстан
8 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Avenger12
21 годРоссия
год в сервисе
Был
19 часов назад
3 месяца назад
$10
1 день
RUB
всё отлично
всё отлично