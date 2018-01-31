Фрилансеры: репетиторы
Закажите услуги фрилансеров для вашего проекта прямо сейчас!
Размещение заказа на фриланс бирже бесплатно, а предложения поступят уже через несколько минут.
Дипломы, курсовые, контрольные, рефераты, расчеты, чертежи
Уроки по скайпу, благодаря которым вы прокачаете свою грамотность. Пишите в личку, чтобы узнать подробности
Подсказки и менторинг
Веду уроки по программированию и математике
Выполнение работ различной сложности и срочности
Ответственный подход к данному роду занятий
Знаю математику,физику,химию,английский и основы программирования
Цены и сроки зависят от количества заказа
Напишу реферат для вас или ваших детей!
Маю хороший досвід в спілкуванні з учнями, допожу у вивченні хімії
Математика, физика. Возможно дистанционное обучение
Чудово спілкуюся з однолітками, розуміюсь в математиці та фізиці. Рівень знань - старша школа(11 клас)
i will work with u
Цена договорная
Помогу с конспектами
Історія України