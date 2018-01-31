Фрилансеры: репетиторы

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Юрий Запорожцев
47 лет, Украина
12 лет в сервисе
Был онлайн 4 часа назад
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$1 / час
от $3
1

Дипломы, курсовые, контрольные, рефераты, расчеты, чертежи

autocadsolidworks
Елена Каминская
49 лет, Украина
15 лет в сервисе
Была онлайн 52 минуты назад
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$2 / час
от $2
2

Уроки по скайпу, благодаря которым вы прокачаете свою грамотность. Пишите в личку, чтобы узнать подробности

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Дэниел Сонис
25 лет, Украина
6 лет в сервисе
Был онлайн 16 часов назад
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$5 / час
3

Подсказки и менторинг

сайт на django
Вадим Дибцов
Вадим Дибцов 
22 года, Узбекистан
1 год в сервисе
Был онлайн 19 часов назад
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$10 / час
от $10
4

Веду уроки по программированию и математике

Сергей П.
Сергей П. 
34 года, Беларусь
4 года в сервисе
Был онлайн 3 года назад
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$1 / час
от $1
5

Выполнение работ различной сложности и срочности

Алина Л.
Алина Л. 
32 года, Украина
6 лет в сервисе
Была онлайн 5 лет назад
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$1 / час
от $1
6

Ответственный подход к данному роду занятий

Максим Корольков
22 года, Украина
6 лет в сервисе
Был онлайн 3 года назад
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$1 / час
от $1
7

Знаю математику,физику,химию,английский и основы программирования

Анна В.
Анна В. 
32 года, Украина
5 лет в сервисе
Была онлайн 5 лет назад
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$1 / час
от $1
8

Цены и сроки зависят от количества заказа

Алина С.
Алина С. 
28 лет, Украина
5 лет в сервисе
Была онлайн 5 лет назад
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$1 / час
от $1
9

Напишу реферат для вас или ваших детей!

Ярослав Ж.
Ярослав Ж. 
16 лет, Украина
2 недели в сервисе
Был онлайн 2 недели назад
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$1 / час
от $1
10
Роман А.
21 год, Украина
2 месяца в сервисе
Был онлайн 1 месяц назад
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$1 / час
от $1
11

Маю хороший досвід в спілкуванні з учнями, допожу у вивченні хімії

Мироншох Хабибов
23 года, Узбекистан
2 месяца в сервисе
Был онлайн 2 месяца назад
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$1 / час
от $1
12
Карина Б.
17 лет, Беларусь
6 месяцев в сервисе
Была онлайн 6 месяцев назад
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$1 / час
от $1
13

Математика, физика. Возможно дистанционное обучение

Євген К.
17 лет, Украина
2 года в сервисе
Был онлайн 3 месяца назад
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$1 / час
от $1
14

Чудово спілкуюся з однолітками, розуміюсь в математиці та фізиці. Рівень знань - старша школа(11 клас)

Олександр Глюза
25 лет, Украина
3 года в сервисе
Был онлайн 4 месяца назад
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$1 / час
от $1
15

i will work with u

Ольга Б.
Ольга Б. 
27 лет, Украина
4 года в сервисе
Была онлайн 4 года назад
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$1 / час
от $2
16

Цена договорная

Пётр М.
32 года, Франция
4 года в сервисе
Был онлайн 4 года назад
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$1 / час
от $10
17

-

Андрей Т.
47 лет, Украина
3 года в сервисе
Был онлайн 1 год назад
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$1 / час
от $10
18

Помогу с конспектами

Оксана З.
Оксана З. 
16 лет, Украина
2 месяца в сервисе
Была онлайн 3 недели назад
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$1 / час
от $200
19

Історія України

Анастасия Л.
Анастасия Л. 
19 лет, Украина
2 месяца в сервисе
Была онлайн 2 месяца назад
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$1 / час
от $32767
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